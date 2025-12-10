Нелюдя приговорили к 25 годам тюрьмы: В Молдове педофил шесть лет насиловал падчерицу — все началось, когда девочке было всего семь лет

Инциденты имели место в период с 2019 по 2025 годы и начались, когда девочке было всего 7 лет. Мужчина проживал в доме своей сожительницы вместе с общими детьми и падчерицей. На протяжении многих лет он совершал в отношении неродной дочери действия сексуального характера, а также принуждал к просмотру порнографических материалов.