Нелюдя приговорили к 25 годам тюрьмы: В Молдове педофил шесть лет насиловал падчерицу — все началось, когда девочке было всего семь лет

50-летний житель одного из сел на севере страны был признан виновным в сексуальном насилии над падчерицей.
Инциденты имели место в период с 2019 по 2025 годы и начались, когда девочке было всего 7 лет. Мужчина проживал в доме своей сожительницы вместе с общими детьми и падчерицей. На протяжении многих лет он совершал в отношении неродной дочери действия сексуального характера, а также принуждал к просмотру порнографических материалов.
Обвиняемый частично признал свою вину и был приговорён к 25 годам лишения свободы. Прокуратура намерена обжаловать приговор и ходатайствовать о пожизненном заключении.
