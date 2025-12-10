Вспыхнула одежда: уфимец попал в реанимацию с серьезными ожогами

В Уфе 78-летний мужчина был госпитализирован в реанимацию с тяжелыми термическими ожогами I, II и III степени. По данным пресс-службы МЧС Башкирии, сообщение о ЧП поступило от сотрудников ожогового центра, при этом вызова пожарной охраны на место инцидента не было.