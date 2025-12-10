Бывшему ректору ВГТУ заменят остаток срока лишения свободы принудительными работами

Напомним, ученый осужден на 7,5 лет колонии за присвоение премий преподавателей в период с 2015 по 2020 год. Размер ущерба составил 58 миллионов рублей. Наказание Колодяжный отбывает в исправительной колонии № 2. По словам самого экс-ректора, в ИК он работает сварщиком и разрабатывает изобретения для участников СВО.