Бывшему ректору ВГТУ заменят остаток срока лишения свободы принудительными работами

Центральный районный суд Воронежа 9 декабря принял решение удовлетворить ходатайство экс-ректора Воронежского технического госуниверситета и бывшего депутата областной Думы 47-летнего Сергея Колодяжного. Неотбытый срок пребывания в исправительной колонии, к которому его приговорили за мошенничество, теперь заменен на более мягкое наказание — принудительные работы. Очередное прошение об этом поступило 9 сентября текущего года. Информация появилась в картотеке дел суда.
Ранее Сергей Колодяжный неоднократно обращался в суд с аналогичными заявлениями о замене наказания, однако они отклонялись.
Напомним, ученый осужден на 7,5 лет колонии за присвоение премий преподавателей в период с 2015 по 2020 год. Размер ущерба составил 58 миллионов рублей. Наказание Колодяжный отбывает в исправительной колонии № 2. По словам самого экс-ректора, в ИК он работает сварщиком и разрабатывает изобретения для участников СВО.