7 человек пострадали при ДТП с «Газелью» в Белгородской области

В Белгородской области служебная «Газель» с рабочими вылетела в кювет и врезалась в дерево. В салоне находились 12 человек, семеро из них получили травмы. Полиция выясняет причины и детали происшествия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Волоконовском районе Белгородской области произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, перевозившего сотрудников предприятия. В результате аварии травмы получили семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

ДТП произошло на 16-м километре дороги между Новым Осколом и Валуйками. По предварительной информации, водитель служебной машины потерял управление, «Газель» съехала с трассы и врезалась в дерево. Всего в салоне транспортного средства в момент аварии находились 12 сотрудников предприятия.

В результате столкновения пострадали семь человек: водитель и шестеро пассажиров. Среди них — две женщины и четверо мужчин в возрасте от 35 до 65 лет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.