7 человек пострадали при ДТП с «Газелью» в Белгородской области

В Волоконовском районе Белгородской области произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, перевозившего сотрудников предприятия. В результате аварии травмы получили семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
ДТП произошло на 16-м километре дороги между Новым Осколом и Валуйками. По предварительной информации, водитель служебной машины потерял управление, «Газель» съехала с трассы и врезалась в дерево. Всего в салоне транспортного средства в момент аварии находились 12 сотрудников предприятия.
В результате столкновения пострадали семь человек: водитель и шестеро пассажиров. Среди них — две женщины и четверо мужчин в возрасте от 35 до 65 лет.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.