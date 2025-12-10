Замена стекол после атаки БПЛА стоила «Галерее Чижова» в Воронеже 20 млн

Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала для города самой крупной по количеству пострадавших за три года. Ранения получили три десятка мирных жителей. Один человек впал в кому и впоследствии скончался. Повреждены оказались свыше 200 квартир и более 60 автомобилей. В центре города пострадал пятиэтажный дом, как сообщал «Ъ-Черноземье», ремонтные работы в нем оценили в «несколько миллионов рублей».