Глава СК заинтересовался делом учителя-педофила из Воронежа

Напомним, что история с учителем-педофилом получила огласку после того, как лидер общественного движения «Сдай педофила» Анна Левченко поделилась ей в соцсетях. К правозащитнице обратилась девочка-подросток, которая хотела спасти свою 15-летнюю подругу, ставшую жертвой своего учителя физкультуры. Позже выяснилось, что от рук педагога могли пострадать и другие дети.