Глава СК заинтересовался делом учителя-педофила из Воронежа

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу против воронежского учителя физкультуры, подозреваемого в совращении учениц. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в среду, 10 декабря.
Накануне 29-летнего мужчину, которого уволили из школы сразу же после разгоревшегося скандала, задержали.
Ему предъявили обвинение по двум статьям: о половом сношении с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста (ч.4 ст. 134 УК РФ) и о развратных действиях в отношении двух лиц (ч. 3 ст. 135 УК РФ).
Сейчас следствие ходатайствует об избрании бывшему педагогу меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, что история с учителем-педофилом получила огласку после того, как лидер общественного движения «Сдай педофила» Анна Левченко поделилась ей в соцсетях. К правозащитнице обратилась девочка-подросток, которая хотела спасти свою 15-летнюю подругу, ставшую жертвой своего учителя физкультуры. Позже выяснилось, что от рук педагога могли пострадать и другие дети.