Суд вынес приговор украинским шпионам, которые пытались попасть в Калининградскую область и похитить ребёнка

Сообщников задержали при попытке незаконно пересечь госграницу.

Источник: Клопс.ru

Приговор, вынесенный двум украинским шпионам, пытавшимся проникнуть в Калининградскую область и похитить ребёнка, вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

Обоих обвиняемых признали виновными по статьям 276 («Шпионаж»), ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 126 («Похищение») и ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы»). Их приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима на 15 и 16 лет.

Установлено, что мужчины по заданию разведки Минобороны Украины опросили жителей населённых пунктов Литвы и использовали квадрокоптер для сбора данных об охране приграничной территории. Информация нужна была для заброски диверсионно-разведывательных формирований.

Кроме того, за денежное вознаграждение сообщники попытались похитить и вывезти за рубеж несовершеннолетнего сына бывшего сотрудника спецслужб Украины, который живёт у родственников в России. Обоих мужчин задержали при попытке незаконно пересечь госграницу.

Заседание суда по делу украинских шпионов прошло в Калининграде в конце октября.