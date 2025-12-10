В уфимской коммуналке до смерти избили человека: все из-за устроенного бардака

В Уфе вынесли приговор 47-летнему мужчине, его признали виновным убийстве. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.
По данным надзорного ведомства, в минувшем апреле между соседями по коммунальной квартире на улице Олимпийской произошел конфликт из-за беспорядка. В ходе ссоры, подсудимый не менее 18 ударил руками потерпевшего по различным частям тела. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.
Обвиняемый свою вину не признал. Калининский районный суд Уфы назначил ему 10 лет колонии строгого режима.
