В уфимской коммуналке до смерти избили человека: все из-за устроенного бардака

По данным надзорного ведомства, в минувшем апреле между соседями по коммунальной квартире на улице Олимпийской произошел конфликт из-за беспорядка. В ходе ссоры, подсудимый не менее 18 ударил руками потерпевшего по различным частям тела. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.