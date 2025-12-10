В Перми квеструм продолжал работать несмотря на нарушения

Суд по иску прокуратуры временно остановил работу квест-рума в Перми, где были выявлены серьезные нарушения безопасности.
Прокуратура Свердловского района проверила заведение, расположенное в подвальном помещении жилого дома. Во время проверки выяснилось, что квест-рум принимал детей без необходимой проектной документации, а также не соблюдал правила пожарной безопасности. В частности, в помещении отсутствовала система противодымной вентиляции, хотя при проведении игр использовались спецэффекты и искусственный дым.
Предпринимателю было вынесено представление, однако, несмотря на это, он не устранил нарушения и продолжил работу, включая проведение мероприятий для несовершеннолетних. Прокурор обратился в суд, потребовав обязать владельца привести помещение в соответствие с нормами пожарной безопасности и на время устранения нарушений запретить деятельность квест-рума. Суд поддержал требования надзорного органа и постановил приостановить работу заведения.
Прокуратура продолжает контролировать процесс устранения нарушений.