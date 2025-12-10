В Перми квеструм продолжал работать несмотря на нарушения

Предпринимателю было вынесено представление, однако, несмотря на это, он не устранил нарушения и продолжил работу, включая проведение мероприятий для несовершеннолетних. Прокурор обратился в суд, потребовав обязать владельца привести помещение в соответствие с нормами пожарной безопасности и на время устранения нарушений запретить деятельность квест-рума. Суд поддержал требования надзорного органа и постановил приостановить работу заведения.