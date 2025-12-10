Ричмонд
Подозреваемых в теневом обороте 516 млн рублей будут судить в Ростовской области

Вывели в тень 516 млн рублей: Дело о крупных финансовых махинациях рассмотрят на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области будут судить пятерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности на сотни миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным следствия, махинаторы использовали реквизиты более 20 организаций, зарегистрированных на подставных лиц в сферах грузоперевозок, строительства и реализации строительных материалов.

Предварительно, для вывода средств в теневой оборот оформлялись фальшивые распоряжения о денежных переводах. В период с 2018 по 2024 годы объем нелегальных финансовых операций составил более 516 млн рублей. При этом сами сообщники получили доход на сумму более 36 млн рублей.

Подозреваемым предъявили обвинения не только в незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Также им инкриминируют «Неправомерный оборот средств платежей» (ч. 2 ст. 187 УК РФ), а также «Незаконное создание юрлица или государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя» (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

Слушания пройдут в Аксайском районном суде Ростовской области.

