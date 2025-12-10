Подозреваемых в теневом обороте 516 млн рублей будут судить в Ростовской области

Предварительно, для вывода средств в теневой оборот оформлялись фальшивые распоряжения о денежных переводах. В период с 2018 по 2024 годы объем нелегальных финансовых операций составил более 516 млн рублей. При этом сами сообщники получили доход на сумму более 36 млн рублей.