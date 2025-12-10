Ричмонд
Вынашивал план мести больше 10 лет: в Керчи мужчина облил машину кислотой

Житель Керчи решил отомстить знакомому и облил автомобиль кислотой.

Источник: Комсомольская правда

В Керчи задержали 66-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В полицию обратилась женщина. Керчанка рассказала, что неизвестный облил ее машину химическим составом, который повредил лакокрасочное покрытие. Правоохранители задержали подозреваемого.

«Мужчина пояснил, что мотивом преступления стала личная неприязнь: более десяти лет назад между ним и сожителем потерпевшей произошёл конфликт, после чего он вынашивал план мести», — говорится в сообщении.

Подозреваемый облил кислотосодержащим веществом машину, которая, как он думал, принадлежит оппоненту. Дома у крымчанина нашли емкость с «удалителем краски», а также куртку, в которую тот был одет в момент совершения преступления.

Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.