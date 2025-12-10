Ричмонд
В Самаре бизнесмена будут судить за наркопритон для друзей

39-летний мужчина из Самары предоставлял свою квартиру приятелям для употребления запрещенных веществ.

Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Самары направлено в Советский районный суд. Мужчина обвиняется в систематическом предоставление своей квартиры для употребления наркотиков, сообщает прокуратура Самарской области.

«В мае 2025 года самарец неоднократно и безвозмездно предоставлял жилье четырем знакомым для употребления запрещенных веществ», — рассказали в надзорном ведомстве.

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы за организацию наркопритона. Все четверо его приятелей уже привлечены к административной ответственности за употребление наркотиков.