В Самаре бизнесмена будут судить за наркопритон для друзей

Уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Самары направлено в Советский районный суд. Мужчина обвиняется в систематическом предоставление своей квартиры для употребления наркотиков, сообщает прокуратура Самарской области.
«В мае 2025 года самарец неоднократно и безвозмездно предоставлял жилье четырем знакомым для употребления запрещенных веществ», — рассказали в надзорном ведомстве.
Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы за организацию наркопритона. Все четверо его приятелей уже привлечены к административной ответственности за употребление наркотиков.