Три человека пострадали в ДТП с Toyota Corolla и Lada Priora под Самарой

Водители и пассажир пострадали в лобовом столкновении на трассе под Самарой. Авария произошла 9 декабря около часа дня на 41-м километре автодороги «Самара-Бугуруслан», сообщает ГУ МВД по Самарской области.
«76-летний водитель Toyota Corolla двигался из Самары в направлении Отрадного. В ходе движения он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora», — пояснили сотрудники.
После удара иномарка съехала в кювет. За рулем Lada находился 31-летний мужчина. Водители обеих машин и пассажир Toyota получили телесные повреждения. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.