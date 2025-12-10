Ричмонд
Три человека пострадали в ДТП с Toyota Corolla и Lada Priora под Самарой

На трассе «Самара-Бугуруслан» произошла авария с двумя автомобилями.

Источник: ГУ МВД России по Воронежской области

Водители и пассажир пострадали в лобовом столкновении на трассе под Самарой. Авария произошла 9 декабря около часа дня на 41-м километре автодороги «Самара-Бугуруслан», сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«76-летний водитель Toyota Corolla двигался из Самары в направлении Отрадного. В ходе движения он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora», — пояснили сотрудники.

После удара иномарка съехала в кювет. За рулем Lada находился 31-летний мужчина. Водители обеих машин и пассажир Toyota получили телесные повреждения. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.