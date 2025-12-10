Ричмонд
В Петербурге изъяли 1,3 тонны суррогата в рамках дела о гибели 4 человек

В Петербурге накрыли цех суррогатного алкоголя: изъято почти 1,3 тонны продукции. Производством занимались двое мужчин в гаражах, а сбывала опасное спиртное 72-летняя пенсионерка. Жертвами отравления этиленгликолем стали четыре человека.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в организации производства и сбыта суррогатного алкоголя, употребление которого привело к гибели людей. Об этом сообщает телеканал 78.

Расследование началось после трагедии в городе Коммунаре, где 3 декабря в квартире на улице Бумажников обнаружили двух мертвых мужчин. Эксперты выяснили, что они погибли, выпив этиленгликоль — ядовитую техническую жидкость. Позже стало известно еще о двух жертвах.

В ходе розыскных мероприятий оперативники вышли на 72-летнюю жительницу Гатчинского района. По версии следствия, именно она продавала погибшим опасную спиртосодержащую жидкость. Дома у пенсионерки нашли емкости со спиртом.

Выяснилось, что алкоголь производили двое жителей Петербурга в обычных гаражах. Во время обысков на улицах Кубинской и Краснопутиловской силовики накрыли целую фабрику: изъяли самогонные аппараты, тару и почти 1,3 тонны опасной жидкости.

Один из задержанных бутлегеров ранее уже имел проблемы с законом: он был судим за мошенничество и похищение человека.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следственные действия продолжаются.