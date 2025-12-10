В Петербурге изъяли 1,3 тонны суррогата в рамках дела о гибели 4 человек

Расследование началось после трагедии в городе Коммунаре, где 3 декабря в квартире на улице Бумажников обнаружили двух мертвых мужчин. Эксперты выяснили, что они погибли, выпив этиленгликоль — ядовитую техническую жидкость. Позже стало известно еще о двух жертвах.