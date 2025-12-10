Казахстан объявил в розыск мужа и свекровь убитой в Германии экс-судьи

«Донцов Александр Александрович в розыске один день. (…) Донцова Наталья Николаевна в розыске один день», — говорится в розыскных карточках Донцовых на портале органов правовой статистики и специальных учетов.
Согласно документу, разыскное дело зарегистрировано 9 декабря в области Жетысу по линии управления полиции Талдыкоргана.
Напомним, 13 ноября заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщал, что в Казахстане расследуют дело об истязании убитой в Германии экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой.