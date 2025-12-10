Ричмонд
Казахстан объявил в розыск мужа и свекровь убитой в Германии экс-судьи

Талдыкорган. 10 декабря. КазТАГ — Министерство внутренних дел Казахстана объявило в розыск мужа и свекровь убитой в Германии экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой, Александра и Наталью Донцовых, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«Донцов Александр Александрович в розыске один день. (…) Донцова Наталья Николаевна в розыске один день», — говорится в розыскных карточках Донцовых на портале органов правовой статистики и специальных учетов.

Согласно документу, разыскное дело зарегистрировано 9 декабря в области Жетысу по линии управления полиции Талдыкоргана.

Напомним, 13 ноября заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщал, что в Казахстане расследуют дело об истязании убитой в Германии экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой.