В Чапаевске после ДТП пешеход попал в реанимацию

В пути следования водитель выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не учел дорожные и метеорологические условия и совершил наезд на 44-летнего мужчину, который шел по проезжей части по ходу движения автомобиля. С места ДТП пешеход госпитализирован в реанимационное отделение.