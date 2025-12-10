МВД заявило о задержании 19-летнего жителя Минской области, ему грозит до 12 лет. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Оперативники уголовного розыска Могилевщины задержали 19-летнего жителя Минской области — курьера телефонных аферистов», — уточнили в сообщении.
В МВД отметили, что аферисты позвонили жителю Минской области под предлогом замены домофона, а затем запугали уголовном делом и убедили «сотрудничать с правоохранителями». Так называемое «сотрудничество» заключалось в том, что фигурант должен был забирать деньги и пенсионеров и отвозить их за границу.
Белорус забрал у двух пожилых женщин более 150 000 рублей, которые затем передал посреднику в Москве. В итоге 74-летняя жительница Могилева лишилась сбережений, а 67-летняя жительница Бобруйска под влиянием мошенников продала квартиру.
В ведомстве отметили, что в ходе дальнейших оперативных мероприятия была установлена причастность фигуранта еще к трем аналогичным преступлениям в Минске и Борисове. Потерпевшие на догадывались, что стали жертвами мошенников. По этой причине они не обращались в милицию.
Следователи завели уголовное дело за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Жителю Минской области грозит до 12 лет лишения свободы.
