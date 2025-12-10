В Ялте полтора года ищут мужчину, пропавшего после смерти матери

Житель Ялты Антон Земляной бесследно исчез 19 марта 2024 года, через четыре дня после смерти матери, сообщает «КП-Крым».
Как рассказала гражданская жена 47-летнего мужчины, в тот день рано утром он вышел из дома в Стройгородке. Мужчине не взял с собой ни паспорт, ни телефон — только водительские права. Машину оставил открытой возле дома.
Родные обратились в полицию спустя три дня. Антона искали в больницах и моргах, прочесывали окрестности и заброшенные здания, но безрезультатно.
Уточняется, что 15 марта 2024 года от онкологического заболевания умерла мать пропавшего — ей было всего 64 года. Мужчина очень тяжело переживал потерю. На похороны он не смог приехать по не зависящим от него причинам.
По словам близких, Антон работал в рыбацкой бригаде и последние дни перед исчезновением был сильно расстроен.
В пресс-службе МВД по РК сообщили, что мужчина до сих пор не найден, поиски продолжаются.