В Прикамье главу компании подозревают в сокрытии более 5 млн рублей от налоговой

В Пермском крае сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с региональным УФНС выявили возможное уклонение от налогов в крупном размере. Под подозрением — 52-летний исполнительный директор березниковской коммерческой организации.
По данным полиции, руководитель умышленно скрыл от налоговых органов более пяти миллионов рублей. Эти средства могли быть направлены на погашение налоговой задолженности, однако были выведены из-под контроля инспекции.
В рамках проверки правоохранители провели обыски в доме подозреваемого и в офисах компании, а также опросили сотрудников и представителей контрагентов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о сокрытии денежных средств от уплаты налогов. Следствие не исключает появления дополнительных эпизодов. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
С начала года сотрудники УЭБиПК краевого МВД выявили более двадцати подобных преступлений.