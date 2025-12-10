Пьяная мать везла двоих детей на «Ниве» в воронежском Эртиле

В городе Эртиль Воронежской области полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находилась нетрезвая женщина с двумя маленькими детьми. Инцидент произошёл вечером 9 декабря. Подробности рассказали в ГАИ региона.
Примерно в 21:35 у дома на улице Пожарского инспекторы остановили для проверки «Ладу Ниву» под управлением 32-летней местной жительницы. В салоне находились ее дети — 11-летняя дочь и 9-летний сын.
Состояние водителя сразу вызвало вопросы: речь была несвязной, чувствовался резкий запах алкоголя. На вопрос полиции женщина заявила, что пила водку «вчера», а сегодня употребляла только энергетики и квас. Однако освидетельствование показало 1,962 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Это превышение допустимой нормы в 12 раз и свидетельствует о крайне тяжелой степени опьянения.
Женщину отстранили от управления. В отношении нее составлен административный протокол за управление в состоянии опьянения (статья 12.8 КоАП РФ). Ей грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Информация о случае передана в подразделение по делам несовершеннолетних для оценки ситуации с точки зрения исполнения родительских обязанностей.
Выяснилось, что это не первое нарушение автоледи. Ранее в 2025 году ее уже привлекали за неправильную перевозку детей, но выписанный штраф в 3000 рублей она не оплатила. В связи с этим после задержания ее также привлекли к ответственности за неуплату штрафа. Мировой суд уже назначил наказание — штраф в двукратном размере (6000 рублей).