Пьяная мать везла двоих детей на «Ниве» в воронежском Эртиле

Выяснилось, что это не первое нарушение автоледи. Ранее в 2025 году ее уже привлекали за неправильную перевозку детей, но выписанный штраф в 3000 рублей она не оплатила. В связи с этим после задержания ее также привлекли к ответственности за неуплату штрафа. Мировой суд уже назначил наказание — штраф в двукратном размере (6000 рублей).