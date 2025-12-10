Режим чрезвычайной ситуации снят в Ангарске

В Ангарске сняли режим чрезвычайной ситуации, но сохранили режим повышенной готовности. Параметры теплоносителя в сетях вышли на норматив. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Занятия во всех школах будут проводиться в очном режиме с 11 декабря, в штатном режиме. Положение дел в жилом фонде на контроле городской администрации, жалобы людей тщательно отрабатываются.
Котлоагрегат № 2 запустили в работу, ремонт ещё одного заканчивается, его поставят в резерв. Стоимость коммунальных услуг пересчитают без заявлений собственников квартир, которые находились в попавших под ограничение подачи тепла домах.