Жителя Сакского района Крыма обвиняют в убийстве знакомого

Ранее мы писали, что 8 декабря напавшего с ножом на людей у автовокзала Ялты мужчину заключили под стражу. Прокуратуры Крыма взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного органами внутренних дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).