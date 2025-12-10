Ричмонд
Жителя Сакского района Крыма обвиняют в убийстве знакомого

Инцидент произошел в мае в Суворовском сельском поселении.

Источник: Аргументы и факты

Жителя Сакского района Крыма обвиняют в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

По версии следствия, в начале мая 2025 года пьяный мужчина находился в строительном вагончике на территории дачного участка в одном из садовых товариществ Суворовского сельского поселения.

Там он, взяв нож, ударил им своего знакомого в живот. От полученного ранения пострадавший скончался.

После совершенного подозреваемый скрылся с места происшествия, однако был установлен и задержан сотрудниками полиции.

«Обвиняемым заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием коллегии присяжных заседателей. Уголовное дело направлено в Сакский районный суд», — написано в сообщении.

Ранее мы писали, что 8 декабря напавшего с ножом на людей у автовокзала Ялты мужчину заключили под стражу. Прокуратуры Крыма взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного органами внутренних дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).