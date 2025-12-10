На северо-западе Башкирии ожидается сильная метель

Ветер будет дуть с юго-востока и юга, его скорость составит 9−14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы опустится до −10…-15 градусов, а в периоды, когда небо будет проясняться, возможно похолодание до −22 градусов. Днем столбики термометров покажут −7…-12 градусов.