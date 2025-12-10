Ричмонд
На северо-западе Башкирии ожидается сильная метель

Снег, ветер и ухудшение видимости на дорогах ожидается в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается опасная погода. Об этом предупреждает МЧС.

По данным ведомства, в ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность. Ночью осадков практически не будет, а днем в некоторых районах пройдет небольшой снег. На северо-западе республики снегопады могут стать более интенсивными, и там вероятна метель.

Ветер будет дуть с юго-востока и юга, его скорость составит 9−14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы опустится до −10…-15 градусов, а в периоды, когда небо будет проясняться, возможно похолодание до −22 градусов. Днем столбики термометров покажут −7…-12 градусов.

Из-за осадков и ветра видимость на автомобильных дорогах может значительно ухудшиться, местами до 500−1000 метров.

