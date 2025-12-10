Директор интерната в Прикамье украл у мёртвых пациентов 330 тысяч рублей

Директор дома-интерната в Пермском крае украл у мёртвых пациентов 330 тысяч рублей, сообщает краевое ГУ МВД.
Речь идёт о серии преступлений, который произошли в одном из учреждений Соликамска. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что директор местного дома-интерната для инвалидов и пожилых обвинялся в краже денег у постояльцев. В отношении руководителя Дубравского филиала было возбуждено уголовное дело.
Днём 10 декабря в ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что материалы дела были рассмотрены в суде. Как установили правоохранители, в 2022 году 42-летний директор филиала интерната получил доступ к банковским картам трёх умерших постояльцев. Мужчина знал, что у погибших нет наследников и он может снять с их счёта большую сумму денег.
Всего директор обналичил 330 тысяч рублей, которые умершие прикамцы получили в качестве пенсии. По закону, деньги должны быть переданы в собственность государства. Во время расследования дела мужчина утверждал, что потратил деньги на имущество интерната, но не смог показать, на что именно. Мужчине выдвинули обвинение по статье УК РФ «Кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств».
«Соликамский городской суд признал бывшего директора виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей в доход государства с возмещением причиненного материального ущерба потерпевшей стороне», — заключили в ГУ МВД по Пермскому краю.