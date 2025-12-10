Директор интерната в Прикамье украл у мёртвых пациентов 330 тысяч рублей

Всего директор обналичил 330 тысяч рублей, которые умершие прикамцы получили в качестве пенсии. По закону, деньги должны быть переданы в собственность государства. Во время расследования дела мужчина утверждал, что потратил деньги на имущество интерната, но не смог показать, на что именно. Мужчине выдвинули обвинение по статье УК РФ «Кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств».