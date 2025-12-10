«Особо садистским способом». В конном клубе уже дважды отравили лошадей

Ничем не оправданная жестокость продолжается в городе Волжском Волгоградской области. Здесь в конном клубе очередной раз отравили лошадей. На этот раз пострадало пять животных. Злодей попал на камеры видеонаблюдения. Хозяйка конюшни опознала человека. Но в клубе опасаются, что зверства будут продолжаться — ведь в апреле, когда скакунов пытались уничтожить в первый раз, виновный остался безнаказанным. В ситуации разбирался «АиФ Волгоград».
«Думали, кто-то укусил».
Первое отравление в конном клубе «У озера» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области случилось в минувшем апреле. Его владелица Ярослава Петренко тогда рассказывала: это был обычный рабочий день: тренировки, прогулки. Около пяти вечера лошадей выпустили погулять, работники конюшни разъехались по домам.
«Пару часов спустя мне поступает звонок от нашего работника — Лавру плохо, он лежит и не встает. Бросаю все, лечу в конюшню. Звоню нашему волонтеру Кристине, она приезжает мне на помощь. У коня испарина, пот льется ручьем. Думаем, колики. Набираю препараты, тянусь к шее сделать внутривенный укол и вижу шишку там, где проходит яремная вена», — вспоминает девушка.
Первое предположение — коня кто-то укусил. Хозяйка клуба поехала домой за вещами, чтобы вернуться и провести время с конем. Она уже возвращалась, когда около полуночи на телефон пришел сигнал тревоги: кто-то завесил камеру.
«Лечу в конюшню во весь опор, бью машину по кочкам, залетаю на территорию — из денника другой лошади, Султана, выскакивает человек и бежит в сторону озера. Я трогаю машину, гоню за ним, но он прячется в кустах. Пытаюсь найти его, направляясь в объезд, но у меня не получается. Звоню своему молодому человеку, звоню Кристине, они срываются ко мне», — рассказывает Ярослава.
«Спасти не удалось».
Вернувшись в клуб, она увидела: вагончик работника заперт изнутри, он не может выйти. Камера видеонаблюдения завешена.
Девушка отперла дверь вагончика, выпустила бедолагу, велела взять в руки что-нибудь потяжелее и идти за ней в денник.
«Забегаю к Султану — конь испуган, тяжело дышит. У него испарина на морде, отек на левой стороне по всей яремной вене. Вижу на полу пустой шприц — видимо, его выронил тот, кто сделал укол. Беру шприц, аккуратно кладу в пакет — возможно, на нем остались отпечатки и бегу за капельницами», — вспоминает тот вечер Ярослава.
Пока Султан и его сосед по стойлу Лавр стояли под капельницами, их хозяйка решила осмотреть шприц и почувствовала резкий специфический запах моющих средств — коню пустили в вену мыльный раствор, предположила владелица конюшни.
«Султан начинает задыхаться, у Лавра из носа вытекает струей белая пена. Повторяю препараты, льем коням физраствор. Но у нас ничего не выходит. Два часа Султан начинает метаться в ужасе по деннику, мы не можем его удержать, он начинает падать, вырывает капельницу. Все. Это агония. Спасти его нам не удалось», — со слезами в голосе рассказывает Ярослава.
Лавра тогда спасли — он не дался злодею, тот не сумел ввести весь препарат в вену.
«Думай, что стоишь под деревом!».
Сотрудники конного клуба обратились к местным жителям — возможно, кто-то что-то видел. Но никакой информации не получили. Ярослава написала заявление правоохранителям.
В ГУ МВД по Волгоградской области отреагировали на происшествие спустя месяц с лишним.
«Сообщение поступило 12 апреля. Женщина сообщила, что неизвестный проник на территорию конного клуба и сделал инъекции неустановленным веществом двум лошадям. В результате одно из животных погибло. Сотрудники полиции проводят проверку по факту гибели животного, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — подтверждали в ведомстве 23 мая.
Между тем угрозы посыпались уже в адрес самой владелицы конюшни.
«Первое сообщение я получила в мессенджере пару недель спустя после происшествия. В нем говорилось: “Мразь, забери все, иначе мы сломаем тебе ноги”. Я едва успела его прочитать, как оно было удалено. Я не смогла даже сделать скриншот, но сильно испугалась — стала дежурить на конюшне с электрошокером и раскладным ножом», — делится девушка.
Далее она наша записку под дворником на лобовом стекле своего автомобиля. В ней было сказано: «Думай, что стоишь под деревом!».
В видеообращении к своим подписчиком девушка подтвердила: угрожать ей уже бессмысленно — она рассказала полицейским, что в тот вечер заметила мужчину, которого подозревает в отравлении лошадей и описала его.
«Лошади не должны страдать!».
О выводах, к которым пришли полицейские Волжского, в региональном главке МВД не сообщали. И вот новая трагедия. В ночь с 6 на 7 декабря около двух часов ночи неизвестный проник в конюшню и влил в рот лошадям кислоту.
«Он действовал профессионально, быстро, четко. Видно, что имеет навыки работы с лошадьми. Справился за 8 минут. В кадр попало — собака не проявила никакой активности, как будто хорошо его знает. А он даже не обернулся, когда она залаяла. Мы знаем кто это! Я опознала его еще тогда, в апреле, и передала всю информацию в полицию. Но следствие затихло. Почему? Вопрос, на который нам не могут дать ответ», — говорит Ярослава.
По словам владелицы клуба, на этот раз пострадало пять лошадей. Четверо — в стабильно тяжелом состоянии, один — в критичном. У него сильно поврежден рот, он не может самостоятельно есть и пить, кормят его через вену. Восстановится ли он — большой вопрос.
«Помогите наказать существо, хладнокровно убивающее животных изощренными способами. Лошади не должны страдать!» — призывает волжанка.
«В Волжском полиция разбирается в обстоятельствах инцидента в конном клубе, где, со слова его хозяйки, неизвестный отравил пять лошадей. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего. По окончании проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — подтверждают в региональном главке МВД.
Комментарий юристов.
Адвокат Евгений Дереза поясняет: "Если действительно отравили пять лошадей и это будет установлено, то данное деяние можно квалифицировать по части второй статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Один из признаков данной статьи — применение садистских методов. Если им дали отраву, и они умирали в муках, то это безусловно садизм.
Адвокат Ольга Завгородняя согласна со своим коллегой.
Она также предполагает: «Злоумышленнику могут вменить и статью 167 УК РФ, которая предусматривает ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».