«Особо садистским способом». В конном клубе уже дважды отравили лошадей

«Он действовал профессионально, быстро, четко. Видно, что имеет навыки работы с лошадьми. Справился за 8 минут. В кадр попало — собака не проявила никакой активности, как будто хорошо его знает. А он даже не обернулся, когда она залаяла. Мы знаем кто это! Я опознала его еще тогда, в апреле, и передала всю информацию в полицию. Но следствие затихло. Почему? Вопрос, на который нам не могут дать ответ», — говорит Ярослава.