Жителя Москвы задержали за драку в метро после попытки граждан разбудить его

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения устроил драку в столичном метро после попытки граждан его разбудить. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Подозреваемый в хулиганстве житель столицы задержан моими коллегами из патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве», — написала она в своем Telegram-канале.

Волк пояснила, что в вагоне поезда, следовавшего от станции «Авиамоторная» до станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии, между пассажирами произошел конфликт. Трое пассажиров увидели пьяного спящего мужчину и стали его будить. Проснувшись, тот проявил агрессию и начал драку. Он разбил стеклянную бутылку о поручень и попытался ударить одного из оппонентов. «Очевидцы сообщили о происшествии машинисту, который передал информацию в полицию. Незамедлительно прибывшие на станцию полицейские задержали ранее судимого мужчину и доставили его в отдел полиции», — добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. «Также в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 КоАП РФ», — подытожила Волк.

