Жителя Москвы задержали за драку в метро после попытки граждан разбудить его

Волк пояснила, что в вагоне поезда, следовавшего от станции «Авиамоторная» до станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии, между пассажирами произошел конфликт. Трое пассажиров увидели пьяного спящего мужчину и стали его будить. Проснувшись, тот проявил агрессию и начал драку. Он разбил стеклянную бутылку о поручень и попытался ударить одного из оппонентов. «Очевидцы сообщили о происшествии машинисту, который передал информацию в полицию. Незамедлительно прибывшие на станцию полицейские задержали ранее судимого мужчину и доставили его в отдел полиции», — добавила представитель ведомства.