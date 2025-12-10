Дело об убийстве зарезанного и сожжённого жителя Прикамья ушло в суд

Речь идёт о трагедии, которая случилась в Березниках в конце сентября 2025 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в ночь на 30 сентября в квартире на улице Строителей случилась ссора двух соседей — 37-летнего уроженца Челябинской области и 59-летнего прикамца. Во время стычки молодой мужчина выхватил нож и начал бить своего соперника в шею.