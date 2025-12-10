Ричмонд
Дело об убийстве зарезанного и сожжённого жителя Прикамья ушло в суд

Обвиняемым стал уроженец Челябинска.

Источник: СУ СК РФ по Пермскому краю

Дело об убийстве зарезанного жителя Пермского края, тело которого сожгли в квартире, было передано в суд, сообщает краевое СУ СКР.

Речь идёт о трагедии, которая случилась в Березниках в конце сентября 2025 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в ночь на 30 сентября в квартире на улице Строителей случилась ссора двух соседей — 37-летнего уроженца Челябинской области и 59-летнего прикамца. Во время стычки молодой мужчина выхватил нож и начал бить своего соперника в шею.

От полученных ран пострадавший скончался, а его сосед похитил имущество из квартиры, поджёг квартиру и сбежал. Вскоре подозреваемый был пойман сотрудниками ОМВД «Березниковский». Ему выдвинули обвинения по статьям УК РФ «Кража», «Убийство» и «Умышленное повреждение имущества путём поджога».

«Фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования проведены судебно-медицинская, биологическая и генетическая экспертизы. Следователем СК России допрошены свидетели и очевидцы», — рассказывает СУ СКР по Пермскому краю.

В декабре 2025 года расследование дела было завершено, а материалы, которые собрали правоохранители, переданы в суд.