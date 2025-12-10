Водитель трактора переехал женщину у цирка в Воронеже и скрылся

Трактор сбил пожилую женщину на перекрёстке у воронежского цирка вечером вторника, 9 декабря. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
Момент аварии попал на камеру видеорегистратора. На записи видно, как машина оранжевого цвета переезжает пешехода, после чего, не остановившись, продолжает движение.
После аварии пенсионерку на скорой доставили в больницу. Как сообщили vrn.aif.ru в региональном минздраве, сейчас она находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Дочь пострадавшей рассказала изданию «МОЁ!», что у её 77-летней мамы диагностирован открытый перелом обеих голеней. Также женщина потеряла много крови.
Авария, по словам дочери пострадавшей, произошла в шестом часу вечера, когда пенсионерка ходила в управу Ленинского района. Перейдя на противоположную сторону по подземному переходу, она начала переходить дорогу. Трактор сбил женщину, когда она дошла до полосы, где стояла техника.
Дочь пострадавшей понимает, что её мама не соблюдала правила дорожного движения, однако водитель также виноват в том, что не убедился в безопасности, не посмотрев в зеркала заднего вида, и не остановился после наезда. Сейчас она ищет свидетелей ДТП. Связаться с женщиной можно по телефону 8−950−767−73−23.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, на данный момент сотрудники ведомства проводят административное расследование для установления причин и обстоятельств произошедшего.
Очевидцев происшествия или владельцев видеозаписей с регистраторов просят сообщить информацию в полицию по телефонам «112» или 8 (473) 269 60 26.