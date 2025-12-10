Лавровый лист поперек горла: жительница Башкирии едва не погибла во время ужина

В Башкирии спасли женщину, которая едва не умерла из-за ужина. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
По его словам, в Малоязовскую центральную районную больницу на машине скорой помощи доставили задыхающуюся женщину с внезапно появившейся одышкой. Сама пациентка предполагала, что проблема связана с недавним приемом пищи, но не могла понять, что именно ее вызвало.
Медики без промедления провели фиброгастродуоденоскопию. Врач-эндоскопист обнаружил в пищеводе пациентки инородное тело, которое частично перекрывало дыхательный просвет. Им оказался обычный лавровый лист. Медик аккуратно извлек его, после чего состояние женщины сразу же нормализовалось.
Врачи предупреждают что такая, казалось бы, безобидная специя может представлять реальную угрозу. Гладкий лавровый лист, двигаясь по пищеводу, способен спровоцировать рефлекторный спазм и «прилипнуть» к слизистой оболочке, фактически блокируя доступ воздуха. Подобные ситуации особенно опасны для маленьких детей и людей пожилого возраста.
