Мосгорсуд отказался выпустить Мошковича под залог в миллиард рублей

На заседании также присутствовала представитель потерпевшего компании «Сингента». Она рассказала суду, что сумма ущерба компании — 1 миллиард рублей и на сегодняшний день со стороны обвиняемых, их представителей и родственников не было никаких попыток погасить «даже 10 рублей». «Вместе с тем они регулярно говорят о том, что они просят изменить меру пресечения, готовы внести залог и предоставляют справки о наличии у них денежных средств», — адвокат попросила суд это учесть.