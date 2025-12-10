Ричмонд
Ударила ножом в шею: челябинка получила 6 лет колонии за убийство сожителя

Челябинка получила 6 лет колонии за смертельное ранение сожителя.

Источник: Комсомольская правда

Тракторозаводский районный суд приговорил 31-летнюю челябинку к шести годам колонии общего режима за смертельное ранение сожителя. Преступление произошло в мае 2025 года в квартире на улице Марченко во время ссоры.

Как установил суд, женщина нанесла 35-летнему мужчине ножевое ранение в шею, от которого он скончался на месте. Её действия были квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Помимо уголовного наказания, с осуждённой взыскали в пользу сестры погибшего 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда и свыше 140 тысяч рублей на расходы по погребению.