Под Витебском экс-глава сельхозпредприятия получил 2,5 года из-за 80 голов скота

Суд Новополоцка вынес обвинительный пригоров. На основании части 3 статьи 425 Уголовного кодекса руководителю было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 300 базовых величин, или 12,6 тысячи рублей (в декабре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). Также он был лишен права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет. По иску прокурора с обвиняемого суд взыскал причиненный ущерб.