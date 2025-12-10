Под Витебском экс-глава сельхозпредприятия получил 2,5 года из-за 80 голов скота

Под Витебском экс-глава сельхозпредприятия получил 2,5 года колонии из-за 80 голов скота. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Витебской области.
Прокуратура Полоцкого района в суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении руководителя одного из сельхозпредприятий. Ему было инкриминировано бездействие должностного лица, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере.
Из материалов дела следует, что исполняющий обязанности директора сельхозпредприятия знал про факты массового падежа крупного рогатого скота в хозяйстве в период с января по февраль 2025 года. Однако по причине отсутствия на предприятии ветеринарных специалистов, он не обеспечил незамедлительное извещение о падеже поголовья государственной ветеринарной службы. Кроме того, исполняющий обязанности не организовал работу подчиненных по установлению причин гибели коров.
«Как итог — на молочно-товарных фермах пало более 80 голов КРС, чем предприятию АПК причинен ущерб в сумме свыше 100 тысяч рублей», — обратили внимание в прокуратуре.
Суд Новополоцка вынес обвинительный пригоров. На основании части 3 статьи 425 Уголовного кодекса руководителю было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 300 базовых величин, или 12,6 тысячи рублей (в декабре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля). Также он был лишен права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет. По иску прокурора с обвиняемого суд взыскал причиненный ущерб.
