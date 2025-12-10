«Хотели бесплатно скачать игру, получить предсказание таролога». В Минске три несовершеннолетние потеряли доступ к телефонам

В Ленинском районе трое несовершеннолетних пострадали от действий кибераферистов и пошли в милиции. В частности, две школьницы девяти и 17 лет хотели бесплатно скачать себе на телефоны любимую онлайн-игру. Они зашли в тематическую группу в мессенджере, в которой один из пользователей предлагал помощь.