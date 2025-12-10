«Хотели бесплатно скачать игру, получить предсказание таролога». В Минске три несовершеннолетние потеряли доступ к телефонам

Три минчанки потеряли доступ к телефонам из-за предсказания таролога. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Хотели предсказание на картах таро и бесплатную онлайн-игру. Получили: заблокированные телефоны», — сказано в сообщении.
В Ленинском районе трое несовершеннолетних пострадали от действий кибераферистов и пошли в милиции. В частности, две школьницы девяти и 17 лет хотели бесплатно скачать себе на телефоны любимую онлайн-игру. Они зашли в тематическую группу в мессенджере, в которой один из пользователей предлагал помощь.
По совету незнакомца несовершеннолетние ввели логин и пароль чужих Apple ID у себя на телефонах. После этого их телефоны оказались заблокированы. За возврат доступа к аккаунтам мошенники просили выслать интимные фото или деньги. Однако школьницы не стали указанное выполнять, а про все рассказали родителям.
Кроме того, 16-летняя минчанка нашла в соцсетях аккаунт таролога, с которым общение продолжила в мессенджере. Ведунья попросила у несовершеннолетней помощи, которая состояла в том, что нужно было зайти в учетную запись iCloud якобы для сохранения важного фото.
«После выполнения всех действий телефон школьницы был заблокирован, за возврат доступа мошенница потребовала 350 рублей», — отметили в милиции.
Были заведены уголовные дела за вымогательства.
