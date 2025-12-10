Финансовый конвейер: в Челябинске отправят под суд 17 человек за оборот поддельных банковских карт на 730 млн рублей

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, которое поставило на поток изготовление и сбыт фальшивых банковских карт. Обвинение коснулось 17 человек.
Следствие, материалы которого утвердила прокуратура, восстановило цепочку: организатор из Челябинска создал группу, чтобы зарабатывать на незаконном обороте средств платежей. Через интернет закупались поддельные удостоверения личности — паспорта РФ, иностранных граждан, миграционные карты. Сообщники, чьи фото были вклеены в эти документы, массово оформляли в банках дебетовые карты. Их-то и продавали — по цене от 15 до 50 тысяч за штуку.
Этот подпольный бизнес оказался сверхприбыльным. Группа сбыла не менее 750 карт, получив доход в 30 миллионов рублей. Но главный ущерб — в операциях, которые провели покупатели: с помощью этих карт они совершили переводы на общую сумму свыше 730 миллионов рублей.
Глава сообщества не скрывал доходы: на преступные деньги он приобрел две квартиры, два автомобиля и частный дом с земельным участком. Суд уже наложил арест на это имущество общей стоимостью более 10 миллионов.
— Противоправную деятельность пресекли сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из Челябинской области, — рассказала представитель МВД России Ирина Волк.
Теперь всем фигурантам предстоит ответить по статьям о создании преступного сообщества, мошенничестве, отмывании денег и подделке документов. Как сообщили в прокуратуре региона, уголовное дело рассмотрят в Калининском районном суде.