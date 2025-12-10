Финансовый конвейер: в Челябинске отправят под суд 17 человек за оборот поддельных банковских карт на 730 млн рублей

Следствие, материалы которого утвердила прокуратура, восстановило цепочку: организатор из Челябинска создал группу, чтобы зарабатывать на незаконном обороте средств платежей. Через интернет закупались поддельные удостоверения личности — паспорта РФ, иностранных граждан, миграционные карты. Сообщники, чьи фото были вклеены в эти документы, массово оформляли в банках дебетовые карты. Их-то и продавали — по цене от 15 до 50 тысяч за штуку.