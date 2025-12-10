В Уфе девочка выпала из окна второго этажа школы

В Уфе школьница выпала из окна. Несчастный случай произошел в одной из школ Затона.
По данному факту прокуратура Ленинского района Уфы начала служебную проверку. Согласно предварительной информации, сегодня, 10 декабря, днем ученица седьмого класса выпала из окна, расположенного на втором этаже. Подростка в тяжелом доставили в 17-ю больницу.
В рамках надзорных мероприятий прокуроры намерены детально выяснить все обстоятельства случившегося. Особое внимание будет уделено действиям должностных лиц, отвечающих за профилактику безнадзорности среди несовершеннолетних, а также сотрудников самой школы. Планируется проверить, насколько образовательная организация соблюдала требования законодательства в части создания безопасных условий для пребывания детей.
Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, прокурорская служба примет предусмотренные законом меры реагирования.
