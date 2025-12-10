Трех человек госпитализировали во время пожара в ТЦ в Улан-Удэ 10 декабря

Во время пожара из торгового центра «Баянгол» в Улан-Удэ 10 декабря самостоятельно эвакуировались 50 человек, за медицинской помощью, по данным республиканского МЧС, обратились пятеро. Троих пришлось госпитализировать в больницы из-за отравления угарным газом. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Республики Бурятия.
— Прокуратурой района организована проверка по данному происшествию, по результатам которой будут приняты все меры прокурорского реагирования, — рассказал, выехавший к ТЦ прокурор Октябрьского района г. Улан-Удэ Аркадий Доржиев.
Напомним, о пожаре в ТЦ «Баянгол» стало известно днем, 10 декабря. На место выехали четыре десятка спасателей на 14 спецмашинах. Спасатели сообщили, что очаг возгорания находился на втором этаже, а после перекинулся на остальную часть здания — площадь пожара оценивается в 1000 квадратных метров.
— Тушение осложняется сильным задымлением, — говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Бурятия. — Создано 3 боевых участка, внутри работают 5 звеньев газодымозащитников, для оценки ситуации задействована беспилотная авиационная система для разведки с воздуха.
Подробности, фото и видео с места ЧП здесь.