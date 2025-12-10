Трех человек госпитализировали во время пожара в ТЦ в Улан-Удэ 10 декабря

Во время пожара из торгового центра «Баянгол» в Улан-Удэ 10 декабря самостоятельно эвакуировались 50 человек, за медицинской помощью, по данным республиканского МЧС, обратились пятеро. Троих пришлось госпитализировать в больницы из-за отравления угарным газом. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Республики Бурятия.