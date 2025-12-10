Ричмонд
Самолет вернулся в Актобе: пассажирку не смогли спасти

В условиях полёта были предприняты все возможные меры для оказания помощи пассажирке.

АСТАНА, 10 дек — Sputnik. Самолет, который вылетел из Актобе в Алматы, вернулся в аэропорт отбытия, потому что одной из пассажирок стало плохо, рассказали в компании.

«Во время выполнения рейса DV712 Актобе-Алматы у одной из пассажирок произошло внезапное ухудшение состояния. Экипаж незамедлительно инициировал медицинскую процедуру оповещения и приступил к оказанию первичной помощи», — говорится в сообщении авиакомпании.

На запрос откликнулись пассажиры с медицинской подготовкой, включая врача-кардиолога. Они вместе со стюардессами начали реанимацию.

«Командир воздушного судна оперативно принял решение о возврате в аэропорт вылета, обеспечив посадку в максимально короткие сроки», — подчеркнули в компании.

Сразу после приземления, добавили в Scat пассажирку передали медикам скорой помощи.

К сожалению, спасти пассажирку не удалось, отметили в компании.