Самолет вернулся в Актобе: пассажирку не смогли спасти

АСТАНА, 10 дек — Sputnik. Самолет, который вылетел из Актобе в Алматы, вернулся в аэропорт отбытия, потому что одной из пассажирок стало плохо, рассказали в компании.
«Во время выполнения рейса DV712 Актобе-Алматы у одной из пассажирок произошло внезапное ухудшение состояния. Экипаж незамедлительно инициировал медицинскую процедуру оповещения и приступил к оказанию первичной помощи», — говорится в сообщении авиакомпании.
На запрос откликнулись пассажиры с медицинской подготовкой, включая врача-кардиолога. Они вместе со стюардессами начали реанимацию.
«Командир воздушного судна оперативно принял решение о возврате в аэропорт вылета, обеспечив посадку в максимально короткие сроки», — подчеркнули в компании.
Сразу после приземления, добавили в Scat пассажирку передали медикам скорой помощи.
К сожалению, спасти пассажирку не удалось, отметили в компании.