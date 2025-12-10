Не мог выйти из машины: в Челябинской области полицейские спасли пенсионера в сильный мороз

По словам жены пенсионера, мужчина выехал из села Гогино в Карталы и перестал выходить на связь. На поиски отправились участковые Владимир Сафронов и Виктор Гусельщиков совместно с местными спасателями. В условиях усиливающегося мороза правоохранители четыре часа проверяли придорожные объекты и второстепенные трассы. На одной из объездных дорог они обнаружили машину с поврежденным бампером и замерзшими стеклами.