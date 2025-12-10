Ричмонд
Не мог выйти из машины: в Челябинской области полицейские спасли пенсионера в сильный мороз

Под Челябинском полицейские спасли замерзавшего в заглохшей машине пенсионера.

Источник: пресс-служба УМВД России по Челябинской области

В Карталинском районе Челябинской области полицейские спасли 76-летнего пенсионера, замерзавшего в заглохшей машине в сильный мороз. Инцидент произошел в ночь на 10 декабря, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу челябинского управления МВД.

По словам жены пенсионера, мужчина выехал из села Гогино в Карталы и перестал выходить на связь. На поиски отправились участковые Владимир Сафронов и Виктор Гусельщиков совместно с местными спасателями. В условиях усиливающегося мороза правоохранители четыре часа проверяли придорожные объекты и второстепенные трассы. На одной из объездных дорог они обнаружили машину с поврежденным бампером и замерзшими стеклами.

Пенсионер был сильно переохлажден и не мог двигаться самостоятельно. Сотрудники полиции эвакуировали его в служебный автомобиль, оказали первую помощь и согрели. Мужчина отказался от госпитализации, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.