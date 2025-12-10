«Насилие длилось около 18 часов». Двое гомельчан избивали и пытали знакомого нагретым утюгом из-за 600 рублей

«От угроз гомельчане перешли к действиям. Они нанесли знакомому удары ногами и руками в голову и грудную клетку. В результате применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, которое длилось около 18 часов, обвиняемые похитили у него денежные средства на сумму около 600 рублей», — привели подробности в прокуратуре.