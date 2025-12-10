«Насилие длилось около 18 часов». Двое гомельчан избивали и пытали знакомого нагретым утюгом из-за 600 рублей

Двое гомельчан 18 часов избивали и пытали знакомого горячим утюгом из-за денег. Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Гомельской области.
Прокуратура Гомеля направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей. Им был инкриминирован разбой с причинением тяжких телесных повреждений. В материалах дела сказано, что в апреле 2025 года выпившие фигуранты пришли к потерпевшему домой и начали требовать передать им деньги.
«От угроз гомельчане перешли к действиям. Они нанесли знакомому удары ногами и руками в голову и грудную клетку. В результате применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, которое длилось около 18 часов, обвиняемые похитили у него денежные средства на сумму около 600 рублей», — привели подробности в прокуратуре.
Из заключения эксперта следует, что от воздействия раскаленного утюга белорусу были причинены тяжкие телесные повреждения по признаку неизгладимого обезображения лица и шеи.
