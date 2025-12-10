Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Насилие длилось около 18 часов». Двое гомельчан избивали и пытали знакомого нагретым утюгом из-за 600 рублей

Двое гомельчан 18 часов избивали и пытали знакомого горячим утюгом из-за денег.

Источник: Комсомольская правда

Двое гомельчан 18 часов избивали и пытали знакомого горячим утюгом из-за денег. Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Гомельской области.

Прокуратура Гомеля направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей. Им был инкриминирован разбой с причинением тяжких телесных повреждений. В материалах дела сказано, что в апреле 2025 года выпившие фигуранты пришли к потерпевшему домой и начали требовать передать им деньги.

«От угроз гомельчане перешли к действиям. Они нанесли знакомому удары ногами и руками в голову и грудную клетку. В результате применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, которое длилось около 18 часов, обвиняемые похитили у него денежные средства на сумму около 600 рублей», — привели подробности в прокуратуре.

Из заключения эксперта следует, что от воздействия раскаленного утюга белорусу были причинены тяжкие телесные повреждения по признаку неизгладимого обезображения лица и шеи.

Ранее мы писали, что два подростка жестоко зарезали случайного прохожего в Бобруйске: «Сначала тренировались на макетах».

Тем временем МВД заявило о задержании 19-летнего жителя Минской области, ему грозит до 12 лет.

Кроме того, белоруска Наталья Подольская сказала, почему ставила новогоднюю елку без мужа Владимира Преснякова-младшего.