В Пермском крае осудили мужчину, врезавшегося на лодке в судно с семьей

По данным надзорного ведомства, летом мужчина из пермского Чусового управлял лодкой «Колчак 480jet» с мотором на местной реке и врезался в стоящее на якоре маломерное судно. В нем находились муж и жена. В результате женщина получила серьезные травмы и скончалась, пояснили агентству в краевой прокуратуре.