Челябинские следователи раскрыли убийство оператора АЗС, совершённое почти 14 лет назад

На момент совершения преступления соучастникам было от 21 до 29 лет. По версии следствия, компания молодых людей знала о наличии денег на автозаправке. Из корысти они приехали на АЗС и напали на женщину. Чтобы она не сопротивлялась, ей набросили на шею петлю из электрического провода и стали душить, затем нанесли металлическим предметом не менее девяти ударов по голове, после которых оператор упала. Всё это время снаружи находилась соучастница. Девушка следила, чтобы не было посторонних лиц.