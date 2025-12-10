Челябинские следователи раскрыли убийство оператора АЗС, совершённое почти 14 лет назад

Убийство 39-летней женщины в помещении автозаправочной станции, расположенной в деревне Айбатова Аргаяшского района, было совершено 10 февраля 2012 года. Местной жительнице нанесли травму головы, а из сейфа похитили более 400 тысяч рублей.
По горячим следам установить преступников не удалось. Уголовное дело было приостановлено.
— В ходе повторного анализа материалов уголовного дела, допроса большого количества свидетелей были установлены лица, ранее не попадавшие в поле зрения правоохранительных органов, однако знакомые с потерпевшей, характером её деятельности и которым было известно о нахождении на автозаправке денежных средств в значительных размерах, — рассказали в СК.
Этих лиц допросили, в том числе с помощью полиграфа. В результате удалось получить важную для следствия информацию. Одному из соучастников предъявили неопровержимые доказательства его причастности, после чего мужчина дал признательные показания и изобличил соучастников.
На момент совершения преступления соучастникам было от 21 до 29 лет. По версии следствия, компания молодых людей знала о наличии денег на автозаправке. Из корысти они приехали на АЗС и напали на женщину. Чтобы она не сопротивлялась, ей набросили на шею петлю из электрического провода и стали душить, затем нанесли металлическим предметом не менее девяти ударов по голове, после которых оператор упала. Всё это время снаружи находилась соучастница. Девушка следила, чтобы не было посторонних лиц.
Когда обвиняемые поняли, что женщина не подаёт признаков жизни, они похитили деньги из сейфа и скрылись.
Фигурантам предъявлено обвинение в убийстве и разбое.