Под Воронежем обнаружили нелегальный песчаный карьер

Специалисты Минприроды Воронежской области обнаружили, что неизвестные без официального разрешения добывали песок. На этот раз нелегальный карьер оказался в селе Староведугском Семилукского района. Об этом в ведомстве сообщили 10 декабря.
Экологи подчеркнули, что, судя по следам, песок там копали совсем недавно, открытым способом. Правда, к моменту проверки ни рабочих, ни спецтехники на месте уже не было.
Сотрудники эконадзора сделали замеры карьера, чтобы понять, сколько именно успели украсть полезных ископаемых. Также пришлось взять пробы песка для анализа, чтобы точно знать, что за «сокровища» добывали.
— Как только будет посчитан точный ущерб, все материалы отправят в полицию для возбуждения административного производства и поисков нарушителей, — прокомментировали в региональном Минприроды.
Кстати, в октябре выяснилось, что воронежскому предпринимателю грозит отзыв лицензии на добычу песка в селе Чигорак. Арендатор не предоставил разрешения на разработку карьера, но ему дали срок до мая 2026 года, чтобы подготовить необходимые документы.