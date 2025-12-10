Тракторист нашел 50-килограммовую бомбу времен войны при вспашке поля на Кубани

На место прибыли взрывотехники Росгвардии, которые осмотрели находку. Оказалось, что это немецкая авиационная бомба ФАБ-50 массой 50 килограммов. Боеприпас был уничтожен с соблюдением всех мер безопасности, чтобы исключить риск для местных жителей и окружающей среды.