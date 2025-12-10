Тракторист нашел 50-килограммовую бомбу времен войны при вспашке поля на Кубани

В Северском районе Кубани сотрудники ОМОН «Пластун» обезвредили 50-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, обнаруженную в поле. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края.
Бомбу нашел тракторист. Во время вспашки поля неподалеку от станицы Смоленской он зацепил подозрительный предмет плугом и сразу же сообщил об этом правоохранительным органам.
На место прибыли взрывотехники Росгвардии, которые осмотрели находку. Оказалось, что это немецкая авиационная бомба ФАБ-50 массой 50 килограммов. Боеприпас был уничтожен с соблюдением всех мер безопасности, чтобы исключить риск для местных жителей и окружающей среды.