Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отказался от медосвидетельствования: в Челябинске водитель автобуса ездил пьяным по улицам

В Челябинске задержали пьяного водителя автобуса.

Источник: ГАИ Челябинска

На дорогах Челябинска продолжают выявлять нетрезвых водителей. Одним из нарушителей стал 48-летний водитель автобуса, которого полицейские остановили на улице Молодогвардейцев.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, мужчина отказался от медосвидетельствования. А проверка документов добавила к делу еще два серьезных нарушения: отсутствие регистрации транспортного средства и полиса техосмотра. Это означает, что автобус был технически не готов к эксплуатации, а его водитель — юридически не имел права перевозить людей.

— Водитель автобуса отстранен от управления транспортным средством, а автобус изъят и помещен на специализированную стоянку, — уточнили в ГАИ Челябинска.