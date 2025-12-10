Отказался от медосвидетельствования: в Челябинске водитель автобуса ездил пьяным по улицам

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, мужчина отказался от медосвидетельствования. А проверка документов добавила к делу еще два серьезных нарушения: отсутствие регистрации транспортного средства и полиса техосмотра. Это означает, что автобус был технически не готов к эксплуатации, а его водитель — юридически не имел права перевозить людей.