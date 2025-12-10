Отказался от медосвидетельствования: в Челябинске водитель автобуса ездил пьяным по улицам

На дорогах Челябинска продолжают выявлять нетрезвых водителей. Одним из нарушителей стал 48-летний водитель автобуса, которого полицейские остановили на улице Молодогвардейцев.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, мужчина отказался от медосвидетельствования. А проверка документов добавила к делу еще два серьезных нарушения: отсутствие регистрации транспортного средства и полиса техосмотра. Это означает, что автобус был технически не готов к эксплуатации, а его водитель — юридически не имел права перевозить людей.
— Водитель автобуса отстранен от управления транспортным средством, а автобус изъят и помещен на специализированную стоянку, — уточнили в ГАИ Челябинска.