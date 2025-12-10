В Башкирии арестовали главу Бижбулякского района

Как рассказали в объединенной пресс-службы судов, глава района дал указание признать пригодными для проживания несколько помещений, которые не соответствовали нормам безопасности. Впоследствии эти жилые площади были предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.