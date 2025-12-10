Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии арестовали главу Бижбулякского района

Руководителя района в республике отправили под домашний арест до января 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Советский районный суд Уфы избрал меру пресечения для главы Бижбулякского района Артура Зарипова. Его поместили под домашний арест. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как рассказали в объединенной пресс-службы судов, глава района дал указание признать пригодными для проживания несколько помещений, которые не соответствовали нормам безопасности. Впоследствии эти жилые площади были предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Артур Зарипов останется под арестом до 10 января 2026 года.