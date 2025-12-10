МВД ответило на обвинения в бездействии полицейских в Жигулевске

Поясняется, что 24 сентября в дежурную часть полиции Жигулевска поступило анонимное сообщение о неадекватных гражданах в общественном месте. Сотрудники патрульно-постовой службы выехали на вызов и задержали двух местных жителей, оказавших неповиновение. На них составили административные материалы, которые затем были направлены в суд. Мужчин привлекли к ответственности в виде административного ареста. При этом официальных заявлений от граждан по этому инциденту в полицию не поступало.