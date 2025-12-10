МВД ответило на обвинения в бездействии полицейских в Жигулевске

18 ноября 2025 года в Жигулевске прошла масштабная спецоперация. Сотрудники полиции, следственных органов и бойцы СОБР «Омега» провели задержания и обыски по местам жительства двух 18-летних парней, подозреваемых в совершении тяжких преступлений — похищении человека и вымогательстве денег.
Одновременно в ГУ МВД России по Самарской области опровергли распространяющуюся в интернете информацию о бездействии полиции. Речь идет о самом потерпевшем. Его подозревают в том, что он незадолго до похищения вместе с приятелем устроил дебош в магазине. И якобы не получил за это никакого наказания. Ведомство подчеркнуло, что эти сведения не соответствуют действительности.
Поясняется, что 24 сентября в дежурную часть полиции Жигулевска поступило анонимное сообщение о неадекватных гражданах в общественном месте. Сотрудники патрульно-постовой службы выехали на вызов и задержали двух местных жителей, оказавших неповиновение. На них составили административные материалы, которые затем были направлены в суд. Мужчин привлекли к ответственности в виде административного ареста. При этом официальных заявлений от граждан по этому инциденту в полицию не поступало.