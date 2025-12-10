Стало известно состояние семиклассницы, выпавшей из окна школы в Уфе

Школьница, которая выпала из окна на втором этаже одной из уфимских школ, находится в тяжелом состоянии. Ее доставили в детскую клиническую больницу № 17, где она находится в отделении реанимации, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
— Все необходимые обследования уже проведены. Состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое. Взял ситуацию под личный контроль, — пояснил глава ведомства.
Напомним, что после происшествия прокуратура Ленинского района Уфы инициировала служебную проверку. Согласно предварительным данным, трагедия произошла днем 10 декабря. Пострадавшей оказалась ученица седьмого класса школы в микрорайоне Затон.
