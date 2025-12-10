Ричмонд
В Волжском районе вазовскую «десятку» разорвало пополам после удара о световую опору

В среду, 10 декабря, в Волжском районе в ДТП погиб 19-летний пассажир ВАЗ-2110, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, авария произошла в 12:30 на 21-м км автодороги «Самара-Новокуйбышевск». 21-летний водитель легковушки не справился с управлением и допустил наезд на световую опору.

На месте происшествия скончался пассажир «десятки». Водитель получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции, руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа выехали на место ДТП для установления обстоятельств произошедшего. Движение частично перекрыто.