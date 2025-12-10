В Волжском районе вазовскую «десятку» разорвало пополам после удара о световую опору

По предварительным данным полицейских, авария произошла в 12:30 на 21-м км автодороги «Самара-Новокуйбышевск». 21-летний водитель легковушки не справился с управлением и допустил наезд на световую опору.
На месте происшествия скончался пассажир «десятки». Водитель получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники Госавтоинспекции, руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа выехали на место ДТП для установления обстоятельств произошедшего. Движение частично перекрыто.