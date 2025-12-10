Акватория Воронежского водохранилища очистится от самостроя кооператива «Чайки»

По информации ведомства, «Чайка» нарушила условия договора на пользование акваторией. Кооператив самовольно захватил и использовал землю и водную площадь без необходимых разрешений. На участке, который был выделен только для стоянки лодок, «Чайка» построила объекты, не имеющие к маломерным судам никакого отношения.