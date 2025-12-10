Акватория Воронежского водохранилища очистится от самостроя кооператива «Чайки»

Потребительский кооператив «Чайка» незаконно занял часть акватории водохранилища и прилегающие к нему участки земли, площадь которых составляет более 9 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура 9 декабря.
По информации ведомства, «Чайка» нарушила условия договора на пользование акваторией. Кооператив самовольно захватил и использовал землю и водную площадь без необходимых разрешений. На участке, который был выделен только для стоянки лодок, «Чайка» построила объекты, не имеющие к маломерным судам никакого отношения.
Теперь возле водохранилища будут сносить незаконные постройки.
Прокуратура потребовала от областного Министерства природных ресурсов и экологии устранить нарушения. После этого власти, в том числе через суд, добились расторжения договора с этим кооперативом на пользование водой.
Кстати, 20 ноября стало известно, что в Воронежской области незаконно присвоили 7 гектаров в урочище «Болдырево» Рамонского лесничества. Рыночная стоимость этого участка превышает 50 миллионов рублей.