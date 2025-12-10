Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акватория Воронежского водохранилища очистится от самостроя кооператива «Чайки»

Нарушения выявили на территории площадью более 9 тысяч квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Потребительский кооператив «Чайка» незаконно занял часть акватории водохранилища и прилегающие к нему участки земли, площадь которых составляет более 9 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура 9 декабря.

По информации ведомства, «Чайка» нарушила условия договора на пользование акваторией. Кооператив самовольно захватил и использовал землю и водную площадь без необходимых разрешений. На участке, который был выделен только для стоянки лодок, «Чайка» построила объекты, не имеющие к маломерным судам никакого отношения.

Теперь возле водохранилища будут сносить незаконные постройки.

Прокуратура потребовала от областного Министерства природных ресурсов и экологии устранить нарушения. После этого власти, в том числе через суд, добились расторжения договора с этим кооперативом на пользование водой.

Кстати, 20 ноября стало известно, что в Воронежской области незаконно присвоили 7 гектаров в урочище «Болдырево» Рамонского лесничества. Рыночная стоимость этого участка превышает 50 миллионов рублей.