В Алешках при атаке ВСУ на больницу погибли три человека

«Преступный киевский режим обстрелял Алешкинскую райбольницу. Погибли три человека. Два человека ранены, в том числе — женщина. Все погибшие и пострадавшие — работники медицинского учреждения. Одно из зданий сильно повреждено», — написал он в своем Telegram-канале.