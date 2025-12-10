В Алешках при атаке ВСУ на больницу погибли три человека

«Преступный киевский режим обстрелял Алешкинскую райбольницу. Погибли три человека. Два человека ранены, в том числе — женщина. Все погибшие и пострадавшие — работники медицинского учреждения. Одно из зданий сильно повреждено», — написал он в своем Telegram-канале.
ГЕНИЧЕСК, 10 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли больницу в Алешках Херсонской области, трое сотрудников медицинского учреждения погибли, двое ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.