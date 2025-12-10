Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алешках при атаке ВСУ на больницу погибли три человека

ГЕНИЧЕСК, 10 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли больницу в Алешках Херсонской области, трое сотрудников медицинского учреждения погибли, двое ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Источник: РИА "Новости"

«Преступный киевский режим обстрелял Алешкинскую райбольницу. Погибли три человека. Два человека ранены, в том числе — женщина. Все погибшие и пострадавшие — работники медицинского учреждения. Одно из зданий сильно повреждено», — написал он в своем Telegram-канале.